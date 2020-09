KVO-supporter Martin Heylen: "Dit seizoen mogen we niet in de problemen komen"

Eerste keer naar KVO: "Meteen een coup de foudre"

"Maar het omgekeerde is er natuurlijk ook. Als er goed gespeeld wordt en er wordt gescoord. Ik beloof mezelf altijd om kalm te blijven, maar ik heb mezelf al wel teruggevonden in de armen van een voor mij totaal onbekend persoon", geeft Heylen toe.

Heylen, zelf jaren sportjournalist, zit nu ook vaak naast Kamagurka in het stadion. "Hoe het komt weet ik niet, maar na 10 minuten hoor ik mezelf al vloeken, terwijl ik me voorneem om rustig te genieten van de wedstrijd. Ik heb er geen verklaring voor. Iets in mij neemt het over, ik word er diep ongelukkig van dat het ofwel een lamlendig vertoon is, ze snel een tegengoal krijgen of omdat er gewoon geen fut in zit."

"Er was heel veel enthousiasme, maar niet zoveel publiek. We speelden toen nog in 2e klasse. Marc Coucke zat daar ook en die riep van de ene kant van de tribune naar de andere naar "Kama". Het was een heel familiale, volkse sfeer."

Martin Heylen is nu al 10 jaar supporter van de club aan 't zeetje. "Het begon allemaal toen ik een programma draaide, 'God en klein Pierke', en toen volgde ik Kamagurka. En hij zei: "Als je in mijn ziel wil doordringen, moet je mee naar KVO." Ik ben dan ook meegeweest en het was een coup de foudre. Al was het maar om het surrealistische van die club."

"KVO zal met Amerikaanse totaalbelevenis komen"

"Het verschil tussen een Amerikaanse en een Europese kijk op voetbalbeleving is dat voor een doorsnee Europese club er de wedstrijd is, met tussendoor wat animatie. Amerikanen zien dat anders."

"Ik denk wel - als supporter - dat we weer een stabiele middenmoter worden, al is het te vroeg om er iets over te zeggen. Oostende is een van de meest interessante clubs in België om te volgen, omdat ze voluit gaan voor het datasysteem. De Amerikaanse overnemer probeert de Amerikaanse invloed er ook in te brengen. De entertainmentfactor."

KV Oostende kwam de afgelopen jaren uit een hoogconjuctuur met Europees voetbal als orgelpunt. Maar plots stonden ze vorig jaar bijna weer in 1B. Nu is de club overgenomen door Amerikaanse investeerders (Pacific Media Group). Welke invloed heeft dat?

"Belgische voetbalmodel is een soort mensenhandel"

Vreest Heylen het datasysteem (dat er spelers worden aangetrokken op basis van data) van KVO niet? Een handelsysteem waar spelers worden gekocht en doorverkocht met meerwaarde.

"Ja, daar vrees ik wel voor. Als voetballiefhebber heb ik niets liever dan dat het allemaal is zoals vroeger. 11 volksjongens bij Club Brugge die nadien op café gaan, Nederlandstalige en Franstalige spelers bij Anderlecht, echte Kempenaren bij Westerlo, ..."

"Maar dat is gedaan. Neem Standard bijvoorbeeld. Jaren geleden had de club nog haar identiteit. Spelers van net over de proviciegrens of de provincie zelf. Nu is dat al jaren een vitrine waar spelers en trainers worden gestald. Of kijk ook naar KAA Gent. "

"Het Belgische voetbalmodel is nu eenmaal zo dat spelers meteen worden verkocht wanneer de clubs er winst op kunnen maken. Dat vind ik geen gezond model, het is een soort mensenhandel. Wat KVO momenteel nu doet, is op basis van data jonge spelers binnenhalen, ze laten ontplooien en zodra buitenlandse clubs interesse hebben, ze door te verkopen."

"Wat ik nu zie aan de huidige ploeg, is veel talent en enthousiasme. Ik zie heel graag spelers die zich ontplooien. Ik denk vooral aan Arthur Theate, Makhtar Gueye, Maxime D'Arpino en Nick Bätzner. Er zit, anders dan de afgelopen 2 jaar, heel wat enthousiasme in de ploeg."