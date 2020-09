Koeman opgetogen over terugkeer Messi: "Hij is de beste ter wereld"

Vorige week ging er een zucht van opluchting doorheen heel Catalonië, toen Lionel Messi bekendmaakte dat hij dan toch bij Barcelona blijft. Weliswaar tegen zijn zin. Woensdag meldde de kleine Argentijn zich voor het eerst opnieuw op training.

Barça-coach Koeman, die zich in de pers niet te veel mengde in de discussie rond zijn nummer 10, sprak voor het eerst openlijk sinds de terugkeer van Messi. "We praten over de beste speler van de wereld. Wie zou hem er niet graag bij willen hebben?", vertelt Koeman. "Iedereen is blij dat hij er weer is. Het is aan ons nu om 'Leo' zo snel mogelijk weer in de juiste conditie te krijgen."

Barcelona slaat de eerste twee competitieweekeinden in La Liga over, omdat de club tot de kwartfinales (8-2 nederlaag tegen Bayern München) van de Champions League reikte. Zaterdag speelt de club wel een oefenwedstrijd, mogelijk gedeeltelijk met Messi.

"In het begin wil ik iedereen 45 minuten laten spelen", zei Koeman. "Het is de eerste stap op weg naar het hoge niveau waarop we straks willen spelen."