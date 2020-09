Joachim Gérard strandt in halve finales US Open tegen nummer 1

Joachim Gérard heeft zich niet voor het eerst kunnen plaatsen voor de finale van de US Open in het rolstoeltennis. De nummer 4 van de wereld vocht voor wat hij waard was tegen nummer 1 Shingo Kunieda. Gérard won de 1e set, maar ging na 2u13' onderuit: 4-6, 6-1, 6-3.