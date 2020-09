Hilaire Van der Schueren over ex-poulain Guillaume Martin: "Ik geniet elke dag"

Guillaume Martin is de beste Fransman in het klassement in zijn eerste Tour voor Cofidis. Hilaire Van der Schueren ziet met plezier hoe zijn ex-kopman uitblinkt. "Natuurlijk, we zijn als vrienden uit elkaar gegaan."

"Hij doet het geweldig en ik geniet er elke dag van. We hebben nog bijna elke dag contact, dus ik ben goed op de hoogte van hoe Guillaume zich voelt."

"Wij konden hem niet geven wat Cofidis hem kon geven en we hebben hem die transfer gegund. Guillaume is niet vergeten dat wij hem een kans gegeven hebben bij de profs. Hij weet dat het dankzij ons is dat hij staat waar hij nu staat."