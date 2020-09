Giro-baas Vegni: "Ploegen moeten niet naar huis bij 2 besmettingen"

"Niet eerlijk voor renners binnen ploeg die wel gezond zijn"

In een gesprek met de Italiaanse sportkrant Gazetta dello Sport vertelt Giro-baas Mauro Vegni dat de Giro andere coronaregels zal treffen. "Ik ben niet akkoord met de regel dat ploegen de ronde moeten verlaten bij twee coronagevallen in één week", klinkt het.

"We zullen dan ook niet werken met deze regel. Test een renner positief, dan wordt hij volgens het huidige protocol geïsoleerd."

"Bij een positieve test zullen we dagelijks testen en beginnen we met de ploeg van die renner. Tot 3 à 4 dagen lang blijven we de renners en staf van die ploeg testen. Maar we halen ze niet uit de Giro. Dat is niet eerlijk voor de renners binnen de ploeg die nog wel gezond zijn."

"Natuurlijk doen we er alles aan om de Giro zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar we denken ook aan de ploegen die zich een jaar lang hebben voorbereid op deze wedstrijd. Een beetje pech en 2 coronabesmettingen later moeten ze dan naar huis. Neen, daar kan ik mezelf niet in vinden."

Wat de maatregelen qua publiek betreft: "We werken nog aan een protocol. We moeten vertrouwen op het goede gedrag van de toeschouwers. Het publiek aan de aankomst geven we waarschijnlijk een polsbandje dat geluid maakt als men niet voldoende afstand houdt."