Gilbert, Degenkolb en Wellens hervatten volgende week al in Ronde van Luxemburg

Gilbert: "Ik wil echt koersen"

"Ik wil echt koersen. Dit seizoen is al zo kort. De Ronde van Luxemburg is ideaal voor mij. Ik heb de Tour gemist, maar de klassiekers moeten nog komen. Ik ben ambitieus en heb veel honger", aldus Gilbert.

"De patellafractuur van mijn linkerknie bleek een heropening van mijn oude fractuur uit 2018", verklaart Gilbert via zijn ploeg Lotto-Soudal. "Het is een fractuur die na een paar dagen niet veel pijn meer veroorzaakte. Daarom heb ik vrij vroeg de training kunnen hervatten."

Het was een triest beeld tijdens de openingsetappe van de Tour. Lotto-Soudal zag met Gilbert en Degenkolb meteen twee van zijn wegkapiteins uitvallen in de openingsetappe. Gilbert viel en brak daarbij zijn knieschijf, Degenkolb liep zware kneuzingen op.

Ook Degenkolb en Wellens opnieuw in actie

Ook Degenkolb baalde als een stekker na zijn vroegtijdige exit in de Tour. De Duitser is dan ook opgetogen om al snel terug in competitie te kunnen treden.



"Ik ben ontzettend blij dat ik de competitie veel eerder dan verwacht kan hervatten. Ik heb vertrouwen dat ijn goede conditie niet weg zal zijn. Luxemburg wordt een perfecte voorbereiding op de rest van het seizoen, met name de BinckBank Tour en de klassiekers."



Tim Wellens, die de Tour aan zijn neus voorbij zag gaan na een val op training, komt volgende week ook al opnieuw in actie. "Ik heb de fiets een week aan de kant moeten laten", stelt Wellens. "Maar ondertussen ben ik dus alweer een dikke week aan het trainen."



"Ik voel me goed. Al is het natuurlijk afwachten hoe het gevoel in competitie zal zijn. Daarvoor is Luxemburg ideaal. Ik bereid me voor op de klassiekers. Na Luxemburg volgen eerst het BK en ook het WK in Imola zie ik wel zitten."