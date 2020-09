Geert Meyfroidt over corona-aanpak in de Tour: "Renners zijn toch niet zo onbereikbaar als je zou denken"

Karl Vannieuwkerke ontving gisteravond naast presentator Bart Schols en renner/analist Bert De Backer ook professor intensieve zorg Geert Meyfroidt in Vive le Vélo. Hij strijdt aan de KU Leuven mee tegen COVID-19 en trekt toch grote ogen bij wat hij in de Tour ziet. "Het is belangrijker om de renners te beschermen tegen besmetting dan om ze te testen."

"Journalisten samen met renners in de lift, dat snap ik niet"

Enkele maanden geleden hield Geert Meyfroidt het überhaupt niet voor mogelijk dat de Tour zou doorgaan. Maar de Ronde van Frankrijk ging 2 weken geleden wel degelijk van start in Nice, op dat moment zelfs een rode zone. Wat vindt Meyfroidt ervan dat de Tour nu toch plaatsvindt? "Het is een moeilijke afweging, want we hebben het leven van iedereen een tijdje stilgelegd en we zien hoe mensen snakken naar een glimp van plezier. We willen die helden zien rijden en genieten daar van. Iedereen een jaar thuishouden is niet haalbaar. Je kan dan beter gecontroleerde evenementen toelaten." Toch vindt Meyfroidt dat Tourorganisator ASO steken laat vallen. "Als je twee keer testen afneemt, dan zou je denken dat de organisatie er alles aan doet om te vermijden dat renners onderweg besmet raken. Niet in de hotels, niet op de Peyresourde. Maar dan zie je toch dingen gebeuren." "Ik hoor journalisten vertellen dat ze vlot tot in de hotels raken en zelfs samen met renners in de lift stonden. De renners zijn binnen niet zo onbereikbaar als je zou denken en dat snap ik niet helemaal." Ook de rijen supporters aan de aankomsten baren Meyfroidt zorgen, al heeft de organisatie daar intussen wel ingegrepen. Maar voor de renners zit het gevaar vooral binnenskamers. "Ik denk niet dat renners besmet zijn geraakt van de klim op de Peyresourde. Maar in de hotels is het snel gebeurd." "Dan denk ik: test dan niet. Als je test, moet je de renners ook volledig afschermen. Het is belangrijker om ze te beschermen tegen besmetting dan om ze te testen."

"Bij Ineos hebben ze misschien te weinig geïnnoveerd"

Egan Bernal was gisteren de grote verliezer. En dat terwijl hij naar eigen zeggen één van zijn beste wattages ooit trapte. Bert De Backer voelt mee met de Colombiaan. "Je zou je stuur opeten als je dat meemaakt. Hij voelt zich goed en heeft vertrouwen, maar wordt op de klim dan wel naar huis gereden. Ik vind het wel knap hoe hij gewoon zegt dat de rest beter was." De vraag is natuurlijk wel waarom Bernal zei dat hij nooit beter was. Psychologische oorlogsvoering of verdachtmaking van de concurrentie? Dat Tadej Pogacar vorige zaterdag op de Peyresourde de recordtijd van Aleksander Vinokoerov en Iban Mayo brak, deed ook bij Bart Schols even de wenkbrauwen fronsen. "Ik heb me toen wel vragen gesteld, maar dan hoorde ik iedereen zeggen dat hij een absoluut fenomeen en een toptalent is. In de categorie van Remco Evenepoel. Dan denk ik: ja, ze bestaan. Maar laat ons eerlijk zijn, in andere tijden zaten we wel te discussiëren over wat er aan de hand is."

Laat ons eerlijk zijn, in andere tijden zaten we wel te discussiëren over wat er aan de hand is.

"Ik ben heel voorzichtig in het uiten van verdachtmakingen, zolang er geen bewijs is", klinkt het bij De Backer. "Ik denk dat er niks bestaat dat je zulke extreme dingen kan laten doen tegenover de anderen. Dan moet je gewoon hopen dat het op talent aankomt."

Professor Meyfroidt is vooral onder de indruk van het jonge geweld in deze Tour en de aanpak van Jumbo-Visma. "Ik vind het tof hoe zij op een wetenschappelijk manier hun niveau bereiken. Voor ééndagskoersen kan je nog op het instinctieve rekenen, maar een ronde van 3 weken afwerken zonder wetenschappelijke voorbereiding bestaat niet meer."

"Het is niet alleen Roglic die goed is, heel zijn ploeg is goed. Bernal had dan weer een mindere dag, maar heel zijn ploeg was ook minder. Bij Ineos hebben ze misschien te weinig geïnnoveerd en te lang genoten van hun hoogdagen."