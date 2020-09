Frank Rijkaard zegt neen tegen Nederlands bondscoachschap

In 2013 stopte Rijkaard als bondscoach van Saudi-Arabië, sindsdien was hij niet meer actief in de voetballerij ondanks meerder aanbiedingen voor verschillende functies.

De 57-jarige oud-verdediger, die ook nog Sparta Rotterdam, Barcelona en Galatasaray coachte, begon zijn trainerscarrière in 1998 bij Oranje.

De KNVB is op zoek naar een opvolger van de naar FC Barcelona vertrokken Koeman. De bond hoopt dat er volgende maand een nieuwe bondscoach op de bank zit tijdens interlands met Mexico (7 oktober), Bosnië (11 oktober) en Italië (14 oktober).

Oranje stond tijdens de laatste duels met Polen (1-0 zege) en Italië (0-1 nederlaag) onder leiding van interimaris Dwight Lodeweges.