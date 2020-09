Fabian Cancellara: "Hirschi WK-favoriet? Dat gaat wel heel snel"

"Ik ben superblij voor hem, het is een goede jongen"

Uiteraard was Marc Hirschi ook het gespreksonderwerp in Vive le Vélo. De Zwitser groeide op op 300 meter van het huis waar Cancellara woonde.

Momenteel is Cancellara de manager van Hirschi. Had hij zelf verwacht dat het zo goed zou lopen tijdens zijn 1e Tour? "Zeg nooit nooit, je weet nooit wat er kan gebeuren. Hij toonde zich al meteen tijdens de 2e rit (toen Alaphilippe won). Ik zei hem: "Als je de kans hebt, ga er gewoon voor. Alles wat je doet, daar leer je uit.""

"Zelf zei hij dat hij dit jaar 1 WorldTour-wedstrijd wou winnen. Nu heeft hij een rit in de Tour gewonnen op een ongelooflijke manier. Chapeau, ik ben superblij voor hem. Het is een goede jongen."

Cancellara was zelf 23 toen hij zijn eerste rit in de Tour won, de proloog in Luik. "Hirschi is nu 1 jaar jonger dan ik toen was en hij deed het met zoveel ups en downs. Daarom sta ik hem ook zo graag bij. Niet enkel als renner, maar ook als persoon. Van hem een beter persoon maken, dat is wat ik probeer te doen."

"Het is leuk om de youngsters in het wielrennen te zien momenteel. Met Pogacar, Evenepoel en nu ook Hirschi. Hij begon met fietsen in 2008. Toen ik thuiskwam van Beijing (waar hij olympisch tijdritgoud en zilver op de wegrit pakte, red.) kwam hij naar mij voor een handtekening. En nu werken we samen. Ik ben supertrots." (lees voort onder de foto)