Einde van stamnummer 134: KSV Roeselare moet de boeken neerleggen

KSV Roeselare zat al langer in slechte papieren. De club werd een jaar geleden failliet verklaard, maar dat werd herroepen. De club met stamnummer 134 kreeg in mei wel geen licentie meer voor profvoetbal en begon het seizoen in 1e Nationale. Het rekende wel nog op centen die de nieuwe CEO en nieuwe sportief manager zouden aanbrengen.

Maar dat liep niet zoals gepland. Roeselare onderhandelde lang met de 2 heren, maar de principeovereenkomst onder voorwaarden werd nooit vervuld. Dit mede omdat de sportief manager eerder deze week opgepakt werd op verdenking van zedenfeiten.

Er was snel geld nodig op Schiervelde en daarvoor had de club enkele financiële reddingsopties. Tegen vandaag moest er een oplossing zijn, maar de opties werden vandaag een voor een van tafel geveegd.

In een tweet maakte KSVR134 bekend dat het over en uit is: "De club heeft in de laatste dagen moedig geprobeerd te zoeken naar een oplossing. Er waren 3 opties, die in de loop van de dag allen zijn afgehaakt door gebrek aan tijd."

"Daarom zal de Raad van Bestuur deze avond moeten beslissen om de boeken neer te leggen."