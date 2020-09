Domper voor Leuven Bears: topschutter Robertson stopt met basketballen

Hugh Robertson was vorig seizoen een van de smaakmakers in de Belgische 1e klasse. In Leuven waren ze dan ook maar wat blij dat ze de Amerikaanse guard langer aan zich konden binden. Toch zal Robertson komend seizoen niet te zien zijn op de Belgische velden: hij besliste op 30-jarige leeftijd om te stoppen.

"Hij heeft recent heel onverwachts beslist om te stoppen met baskebal. Dat was voor alle partijen een volslagen verrassing. Onze coaches hebben snel de knop omgedraaid. Als team moeten we nu eenmaal vooruit kijken", klinkt het bij Leuven, dat met Joe Ebondo en Randy Haynes 2 nieuwe spelers gestrikt heeft.

"Zij hebben ooit samengespeeld bij Old Dominion en kennen elkaar dus goed. Randy is 25 jaar en is 1,93m. Na zijn periode bij Old Dominion heeft hij in de G-League bij de Detroit Pistons gespeeld. Daarna speelde hij in Slovenië tot Covid-19 toesloeg."

"Joe is 27 jaar en 2,01m. Hij heeft vorig seizoen al een paar keer meegetraind en was ons al bijzonder positief opgevallen. Onze kern bestaat nu uit 10 spelers, de we aanvullen met talenten uit de jeugdwerking."