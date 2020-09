De troeven voor de 13e rit: Slovenië, Colombia of toch Spanje boven?

De slotklim naar Puy Mary is niet al te lang - 5,4 kilometer - maar wel steil - 8,1 procent gemiddeld.

Primoz Roglic kent de col niet, maar bestempelde de lastige etappe van gisteren als "een opwarmertje" voor vandaag. De Sloveen won in deze Tour al de rit naar Orcières-Merlette. Is de gele trui klaar voor een bisnummer?

Ook Tadej Pogacar heeft zijn ritje al op zak. De Sloveen was afgelopen weekend indrukwekkend in de Pyreneeën. De voorbije dagen kon hij zich een beetje ophouden in de luwte, maar vandaag wordt hij weer losgelaten. Is het raspaardje klaar om iedereen nog eens af te beulen?

Het Sloveense duo moet in het klassement rekening houden met een trosje Colombianen. Nairo Quintana leek langs zijn neus weg aan te sturen op een Colombiaanse entente, Egan Bernal zag er niet meteen brood in. Het duo moet alleszins seconden uitwissen en krijgt vandaag een volgende kans.

De voorlopige top 10 wordt afgesloten door Mikel Landa. De Spanjaard staat al 1'42" in het krijt na zijn waaiermisser van vorige week en krijgt misschien iets meer vrijheid van Roglic en co. Fladdert de kopman van Bahrein-McLaren naar de zege?