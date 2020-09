Complexe polsbreuk voor Bauke Mollema na pijnlijke exit uit de Tour

De schade blijkt uiteindelijk ook aanzienlijk voor Mollema. Zijn ploeg laat weten dat de Nederlander een complexe breuk in zijn linkerpols heeft opgelopen.

"Bauke zal geopereerd worden, maar we moeten nog even kijken wanneer", zei teamarts Nino Daniele van Trek-Segafredo. "We hopen snel. We gaan hem ook nog verder onderzoeken. Hij is nu pijnvrij."

Mollema gaf volgens omstanders huilend op. Hij werd aanvankelijk met een ambulance vervoerd. Uiteindelijk bracht een helikopter hem naar een ziekenhuis in Clermont-Ferrand.