Anderlecht-voetballer Michel Vlap test positief op corona

"Michel Vlap heeft positief getest op COVID-19", zo tweette RSCA. "Hij is in afzondering en zit dus niet in de selectie voor de wedstrijd van zondag." Na zijn 7 dagen quarantaine wordt hij opnieuw getest, bij een negatief testresultaat kan hij weer bij de groep aansluiten.

Vlap reageerde ook al zelf: "Vandaag ben ik positief getest. Ik ben fit en voel me helemaal niet ziek. Natuurlijk volg ik de protocollen en blijf ik thuis in quarantaine. Dit geeft maar weer aan hoe snel je besmet kan raken. Stay safe alle en tot snel!"

Michel Vlap was basisspeler tijdens de eerste 2 competitieduels, in Mechelen (2-2) en thuis tegen Sint-Truiden (3-1). Nadien miste hij de thuiswedstrijd tegen Moeskroen (1-1) met een blessure en de verplaatsing naar Oostende (2-2) door ziekte.

In principe moet Anderlecht-coach Vincent Kompany volgende week zaterdag voor de verplaatsing naar Waasland-Beveren opnieuw op de Nederlander kunnen rekenen. (lees voort onder foto)