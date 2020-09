6 duels, 6 maskers: US Open-finaliste Osaka steunt zwarte slachtoffers van geweld

Al heel de US Open lang heeft finaliste Naomi Osaka voor elke wedstrijd een statement gemaakt door op het veld te komen met een bijzonder mondmasker. Daarop prijkte telkens de naam van een zwart slachtoffer van raciaal geweld of politiegeweld. "Al deze mensen zijn een zinloze dood gestorven. Ik wil dat hun namen gekend zijn", zegt Osaka, de dochter van een Japanse moeder en een Haïtiaanse vader.

Eerste ronde: Breonna Taylor

De 26-jarige Breonna Taylor werd op 13 maart 2020 doodgeschoten in haar appartement in Louisville, Kentucky. De politie was de flat binnengevallen omdat ze dacht dat er drugs verdeeld werd. Taylors naam kwam voor in het onderzoek omdat haar ex-vriend een verdachte was. Bij de chaotische inval werd er door een agent in het wilde weg geschoten, waarbij Taylor fataal geraakt werd. Een van de drie betrokken politieagenten werd ontslagen, maar niemand werd gearresteerd of aangeklaagd.

Tweede ronde: Elijah McClain

Elijah McClain was een 23-jarige zwarte man die in augustus vorig jaar overleed in een politiecel in Aurora, Colorado. Hij werd enkele dagen eerder gearresteerd door 3 politieagenten omdat hij leek op de beschrijving van een "verdacht persoon". McClain was ongewapend, maar werd in een wurggreep gehouden en verloor het bewustzijn. Na een woelige arrestatie werd hij verdoofd met ketamine. Zijn hart stopte met kloppen. Drie dagen na zijn arrestatie werd hij klinisch dood verklaard. De 3 betrokken agenten werden 3 maanden op non-actief gezet en mochten daarna hun werk hervatten. Niemand werd aangeklaagd.

Derde ronde: Ahmaud Arbery

De 25-jarige Ahmau Arbery werd op 23 februari van dit jaar doodgeschoten door een blanke man en zijn zoon, terwijl hij aan het joggen was. De twee hadden Arbery achtervolgd met een pick-up truck omdat ze vonden dat hij leek op iemand die verdacht werd van enkele inbraken in de buurt. Er werd pas ruchtbaarheid aan de zaak gegeven na de publicatie van een video waarin de moord gefilmd werd. De politie opende een onderzoek, de maker van de video en de twee schutters wachten op hun proces.

1/8e finales: Trayvon Martin

De moord op Trayvon Martin in Sanford (Florida) in 2012 legde de kiem voor de Black Lives Matter-beweging. De 17-jarige jongen werd door een buurttoezichter neergekogeld omdat hij vermoedde dat Martin iets in zijn schild voerde. De dader werd pas 6 weken na de moord gearresteerd, want tot massale protesten leidde in de VS. Hij verklaarde gehandeld te hebben uit zelfverdediging.

Kwartfinales: George Floyd

De dood van George Floyd in mei dit jaar veroorzaakte een golf van protest in de VS die navolging kreeg in de hele wereld. De man stikte toen een politieagent meer dan 8 minuten met zijn knie op de nek van Floyd bleef zitten, die meermaals geroepen had dat hij geen lucht kreeg. De 4 betrokken politieagenten werden een dag later ontslagen. Ze moeten wellicht later dit jaar terechtstaan voor moord.

Halve finales: Philando Castile