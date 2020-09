Zelf ontworpen balontsmetter is nieuwste aanwinst van KSK Heist

Sportclubs zijn door het coronavirus verplicht om de ballen na elke trainingssessie te ontsmetten. Dat is een tijdrovende bezigheid die bovendien ook heel wat geld kost, want ontsmettingsgels zijn nu eenmaal niet gratis.

"We hadden berekend dat we dit seizoen zo'n 7.000 à 8.000 euro zouden uitgeven aan ontsmettingssprays. Deze balontsmetter zouden we kunnen maken voor anderen voor zo'n 3.000 euro", zegt bestuurslid Roel Grant.

Hoe werkt het systeem? "De bal wordt er ingegooid en gaat door een ozongenerator", legt Grant uit. "Daarna zorgen UVC-lampen ervoor dat de schadelijke effecten van de ozon geneutraliseerd worden. Het hele proces duurt 3 à 4 seconden."

"Onze voorzitter Johan Gibbens is te rade gegaan bij mensen uit de ontsmettingswereld. Zij hebben ons verzekerd dat de ozon 100% van de bacteriën onschadelijk maakt."