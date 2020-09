Wout van Aert: "Niet juiste start om conversatie met Sagan te hebben"

Goed dat Wout van Aert een stevige jongen is? "Ja. Ik dreigde niet te vallen en was altijd wel in stabiliteit. In die zin was het oké, maar voor hetzelfde geld gebeurt het wel. Ik denk dat hij een gaatje probeerde te creëren dat er niet was. Dat kan niet de bedoeling zijn."

Voelde Van Aert Sagan komen en had hij niet de neiging de deur dicht te doen? "Neen. Ik voelde niemand komen, ik zat aan de rechterkant en dan is het normaal dat je aan de koord sprint. Het zou stom zijn om de deur open te laten. Ik denk niet dat ik een beweging naar rechts maak. Misschien sprint ik nog niet genoeg aan de koord, maar het is volgens mij zeker niet mijn fout."

"Ik voelde hem niet komen en daarom schrok ik ook echt en was ik mijn cadans kwijt in de laatste 50 meter. Toen ik gisteren de beelden terugzag, schrok ik ervan hoe kort ik er nog bij was."

Sagan zei vanochtend bij onze man in de Tour dat Van Aert nog een jonge coureur is en nog veel moet leren in de sprints. Van Aert moet er sappig om lachen. "Ik denk dat ik daar beter niet kan op reageren. Ik heb alleen verwijten van hem naar mijn hoofd gekregen gisteren. Natuurlijk heb ik eerst ook zelf gereageerd, maar niet zoals het hoort (met het vingertje, red). Dat geef ik gerust toe. Misschien was dat niet de juiste start om een conversatie te hebben."