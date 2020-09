Wonderkind Camavinga (17) imponeert ook bij Frankrijk: "Zelden gezien"

"Veelzeggend dat ze naar hem grijpen"

Een plaatsje veroveren in het elftal van de wereldkampioen is geen sinecure en al zeker niet op het middenveld, waar de concurrentie enorm is. Toch mocht Eduardo Camavinga - in november wordt hij 18 - dinsdag een halfuur meevoetballen in de Nations League-match tegen Kroatië, nota bene een heruitgave van de WK-finale. "Hij heeft wel het geluk gehad dat Paul Pogba out was met het coronavirus. Ik betwijfel of hij er anders bijgeweest was", is Sirik Geffray eerlijk. "Maar het is ook wel veelzeggend dat ze bij afwezigheid van Pogba meteen naar hem grijpen." "Camavinga heeft vorig seizoen bij Rennes getoond dat hij bulkt van het talent. Mede dankzij zijn sterke prestaties speelt de club dit seizoen de Champions League. Hij heeft daar zeker zijn aandeel in. Na zijn sterke prestaties vorig seizoen en zijn uitstekende start dit seizoen - met die heerlijke goal tegen Montpellier - denk ik dat ze hem niet langer konden negeren."



Het doelpunt van Camavinga tegen Montpellier:

"De manier waarop hij inviel, was indrukwekkend"

Tegen Kroatië mocht Eduardo Camavinga invallen bij 2-2. In het laatste halfuur scoorden de Fransen nog 2x. Het Camavinga-effect? "Het is misschien wat veel gezegd dat hij de match deed kantelen, maar hij heeft de Kroaten wel wat uit hun spel gebracht", zegt Sirik Geffray. "Toen hij inviel, was Kroatië eigenlijk de betere ploeg. Het voetbalde echt goed en Frankrijk had het moeilijk. Daarna waren de Kroaten meer uit balans. Daar heeft Camavinga zeker aan bijgedragen, al zal de vermoeidheid bij Kroatië er ook wel voor iets tussengezeten hebben."

Het gemak waarmee Camavinga voetbalde, was echt straf. Sirik Geffray

"In het halfuur dat hij gespeeld heeft, heeft Camavinga wel meteen zijn talent getoond. De manier waarop hij inviel, was indrukwekkend voor een 17-jarige: met lef, ballen vragen, recuperatie. En dat allemaal zonder complexen of nervositeit. Het gemak waarmee hij voetbalde, was echt straf." "Ik denk dat hij dinsdag zeker punten gescoord heeft. Jongens als Rabiot of Ndombele zullen hun tenen mogen uitkuisen. Als Camavinga op dit niveau blijft acteren en het ook nog eens goed doet in de Champions League, dan verwacht ik hem volgend jaar in de EK-selectie."



Enkele hoogtepunten van het debuut van Camavinga:

"Hij kijkt altijd omhoog, nooit naar de bal"

Waarmee onderscheidt Camavinga zich? "Zijn lef en zijn onbezonnenheid. Hij is vrij in zijn hoofd en voetbalt op gevoel, heel naturel. Zijn controles zijn altijd goed, zijn hoofd altijd omhoog, blik op het veld. Hij kijkt nooit naar de bal en weet altijd waar de pass moet komen. Onwaarschijnlijk", vindt Geffray. "De Franse pers was unaniem lovend. "Hij heeft alles van een grote", kopte L'Equipe. De concurrentie op het Franse middenveld is natuurlijk wel enorm. Bovendien zit er nog ongelooflijk veel talent aan te komen. Op elke positie staan er wel 4 jongens te trappelen. Maar van die jongens steekt Camavinga er wel met kop en schouders bovenuit." "Zijn statistieken tegen Kroatië waren ook indrukwekkend trouwens. In een halfuur raakte hij 26 ballen en al zijn passes op de helft van de tegenstander kwamen aan. Het leek alsof hij al jaren meedraait. Hij had geen tijd nodig om zijn plek te vinden. Dat heb ik toch nog maar zelden gezien." "Of hij ook naast Pogba kan spelen? In principe kunnen goeie voetballers altijd samenspelen, al zal een van de twee zich dan wel moeten schikken in de rol van nummer 6. Camavinga kan dat. Maar in de ploeg komen als Pogba en werkmier Kanté allebei fit zijn, dat is toch niet evident. Die combinatie werkt heel goed."



"Als hij vertrekt, wint Rennes de jackpot"