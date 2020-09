Wij trekken de Belgische kaart (en sluiten Peter Sagan vandaag niet uit)

Greg Van Avermaet werd na een ontsnapping al 3e op Mont Aigoual, maar deze lang(st)e etappe zou de olympische kampioen beter moeten liggen. Als Van Avermaet op de juiste trein kan springen, dan wordt hij een zeer gevaarlijke klant aan de hellende finish.

Oliver Naesen en Jasper Stuyven toonden zich gisteren al eens in een (kort) intermezzo toen er vooral gewandeld werd in het peloton. Was het een afspraakje en repetitie voor het grote werk vandaag?

Beide landgenoten hebben kopmannen voor het klassement, maar vandaag zouden ze toch wat vrijheid moeten krijgen van Romain Bardet en Richie Porte.

Bij Sunweb is Tiesj Benoot een van de speerpunten. Benoot viel al eens weg uit een kopgroep door een slipper tegen een vangrail, maar onze landgenoot heeft naar eigen zeggen de rustdag goed verteerd en voelt zich steeds beter worden. Dat belooft!

Voor onze joker komen we uit bij Peter Sagan. Na de gebeurtenissen van gisteren zal de Slovaak misschien wel gebrand zijn op een knalprestatie.

Door zijn achterstand in het puntenklassement moet hij iets ondernemen. Doet hij dat vandaag al, al dan niet gesteund door zijn ploegmaats? Vorige vrijdag flikten ze het al in Lavaur. Het eindresultaat viel toen tegen, maar dat kan vandaag goedgemaakt worden.