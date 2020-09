Waarom werd Peter Sagan niet uit de Tour gezet? Zo beslist de jury

Hoe ziet de samenstelling van de jury eruit?

De jury in een grote ronde bestaat doorgaans uit 5 mensen van de UCI. 4 commissarissen zitten in de auto's en rijden mee met de Tour-karavaan. Eentje zit aan de aankomst in een VAR-cabine. Hij ziet alle beelden die de regisseur ook ziet.

De VAR-man bekijkt de hele dag alle koersbeelden in detail. Hij staat in contact met de juryleden in de auto’s. Als er iets gebeurt, kan hij onmiddellijk ingrijpen.

Na de wedstrijd stappen de 3 juryleden uit hun auto om meteen de VAR-cabine in te duiken. Samen stellen ze alle inbreuken vast en delen ze de boetes uit. Als het bij een stemming 2-2 is, dan is de stem van de juryvoorzitter doorslaggevend.



De 4 mensen van de UCI oordelen trouwens onafhankelijk. Tour-organisator ASO mengt zich nooit in de discussie.