Van Avermaet: "Was aankomst voor mij, maar ze reden altijd op verkeerde moment weg"

Van Avermaet: "Ze reden altijd weg op het verkeerde moment"

"De aankomst was nochtans echt op mijn maat gemaakt. Ik heb proberen me te sparen voor de sprint, dat er beteren wegreden, daar kan ik weinig aan doen. Zaterdag naar Lyon wordt weer een mooie kans. Ik heb nog altijd een goed gevoel, dat is het belangrijkste."

"Maar ik denk dat de beste man in koers gewonnen heeft en dat er weinig aan te doen was. We hebben nog wat proberen te rijden met De Marchi, maar vanaf dat ik hoorde dat Hirschi 2 minuten af, wist ik dat het heel moeilijk ging worden."

"Ik had gehoopt dat alles nog ging terugkomen en dat er op die klim van 2e categorie op het eind iets sneller werd gereden. Dan had ik misschien nog een kans om er met de favorieten mee over te komen en naar de streep te gaan met een klein groepje. Dat was een beetje het plan."

Greg Van Avermaet was de beste Belg vandaag op plek 14. "Het was een lastige koers op een heel mooi parcours. Het was een mooie dag, maar ze reden altijd een beetje op het verkeerde moment weg."

Stuyven: "Had vooraan zeker mijn kans gehad"

"Ik heb niet kunnen doen wat ik wilde doen, want ik wou in de ontsnapping zitten. Op de radio zeiden ze dat de laatste klim echt wel zwaar was, dus probeerde ik op de klim daarvoor te anticiperen. Daar zat ik eigenlijk alleen maar met echte klimmers en moest ik snel mijn eigen tempo zoeken. Er was een duidelijk verschil met vooraan. Had ik meegezeten met de ontsnapping, had ik zeker mijn kans gehad vooraan." Ook voor hem wordt het nu uitkijken naar rit 14 op zaterdag.

Jasper Stuyven liet zich in de finale ook even op de voorposten zien, maar raakte niet mee. Hoe beleefde hij de rit? "Ik denk dat iedereen bang was van het plan dat BORA zou controleren, wat ze ook gedaan hebben. Het was een pittige dag."

Devenyns: "Wilden zware finale om groen te beschermen"

Dries Devenyns was uiteindelijk de Belg die nog het meest in beeld reed in de slotkilometers. Hij sleurde met Julian Alaphilippe op kop van een achtervolgende groep, maar dat mocht niet baten. "Het is niet gelukt, maar dat kan. Het is niet altijd zo dat alles volgens plan verloopt. Maar we wilden een zware finale, ook om het groen te beschermen."

"Het is een beetje jammer dat die groep met Hirschi al op de voorlaatste klim weg was, we hebben die niet meer teruggepakt. Ons plan was van het op de laatste klim te proberen. Het is zoals het is. Hirschi was heel sterk, hij is van die nieuwe lichting sterke jongens. Bravo."

Met 2 zeges en het groen en het geel kan de Tour van Deceuninck-Quick Step niet meer stuk. "Maar we zijn een ambitieuze ploeg en willen toch graag het groen houden. En ik denk dat we nog kans maken op een overwinning."