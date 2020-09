Sebastian Vettel rijdt in 2021 voor Aston Martin in de Formule 1

Dat Sebastian Vettel Ferrari aan het einde van het seizoen zou verlaten, was al een poosje bekend. Alleen was het vooralsnog niet duidelijk of er voor de Duitser nog een plaatsje zou zijn in de Formule 1, want verschillende vacante zitjes werden al ingevuld.

Maar de viervoudige wereldkampioen heeft dus toch onderdak gevonden. Het ambitieuze Aston Martin, dat na dit seizoen Racing Point overneemt, heeft Vettel verleid met een meerjarig contract.

"We zijn in de wolken dat we de komst van Sebastian Vettel mogen aankondigen", laat het team weten. "Dit is een duidelijk statement van onze ambities. We willen onze stempel drukken in deze sport. Met Sebastian halen we iemand binnen die weet wat het is om mee te strijden op het hoogste niveau."

Sebastian Vettel: "Ik ben enorm trots dat ik vanaf 2021 voor Aston Martin mag rijden. Het is een nieuwe avontuur bij een legendarisch automerk. Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst mooi oogt."

Racing Point is dit seizoen een aangename verrasing in de Formule 1. Het team prijkt voorlopig op de 4e plaats in het WK voor constructeurs. Afgelopen weekend had het met Lance Stroll (3e) voor het eerst in 2 jaar een podiumplaats in een GP. Perez verlaat het team na dit seizoen. Vettel wordt bij Ferrari opgevolgd door Carlos Sainz Jr.