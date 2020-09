Probeerde Peter Sagan met zijn schouderduw een selfiestick te ontwijken?

Over de massasprint van gisteren in Poitiers is het laatste woord nog niet gezegd. Peter Sagan werd gedeclasseerd nadat hij veel te nadrukkelijk was gaan "leunen" bij Wout van Aert. Maar her en der toont men ook clementie voor de Slovaak: de beweging van Sagan zou verklaard kunnen worden door een opduikende selfiestick.