Nekblessure lijkt kansen van Herlings op wereldtitel te fnuiken

Herlings (KTM) kwam gisteren zwaar ten val op het circuit van Faenza. De 25-jarige Nederlander werd meteen naar een ziekenhuis in Bologna gebracht. Er werd gevreesd voor letsels aan zijn nek, rugwervels en schouder, maar de scans brachten geen ernstige schade aan het licht.

Herlings moet wel een lange periode rust nemen. De Grote Prijzen van Emilia Romagna (13 september), Lombardije (27 september), Mantova (30 september) en Europa (4 oktober) ziet hij zo aan zijn neus voorbijgaan.

Zijn voorsprong van 22 punten in de WK-tussenstand lijkt dan ook niet voldoende om zevenvoudig wereldkampioen Antonio Cairoli nog af te houden. Het is niet voor het eerst dat blessures de titelkansen van Herlings dwarsbomen. In 2019 kon hij zijn wereldtitel niet verdedigen door een slepende voetblessure en ook in 2014 en 2015 gooiden blessures roet in het eten.