Mathieu van der Poel streeft geen klassement meer na in Tirreno-Adriatico

Van der Poel was zeker niet de enige die het liet lopen. Evaren mannen als Vincenzo Nibali en Chris Froome zagen hun kansen op de eindzege eveneens als een luchtbel uiteenspatten.

"Mathieu van der Poel moest plots lossen op de laatste klim. Gezien hij geen klassement meer nastreeft in Tirreno-Adriatico draaide hij zo de knop om en liet hij de rest rijden. Wel streeft Mathieu nog een ritzege na", laat zijn team Alpecin-Fenix weten.

Gisteren kon Mathieu van der Poel de schade nog beperken met een 12e plaats, vandaag moest hij op de slotklim de handdoek in de ring gooien. Het tempo van specialisten zoals Michael Woods, Simon Yates of Geraint Thomas kon hij niet aan. De Nederlandse topper finishte als 47e, op 5 minuten.

Het verslag en de cijfers van rit 4 in de Tirreno:

Morgen is het opnieuw klauteren geblazen in Italië. Zaterdag maakt Mathieu van der Poel meer kans. Dan staat er een vlakkere rit op het programma in de Koers van de Twee Zeeën.