Marc Hirschi boekt zijn 1e profzege: "Ik twijfelde tot laatste kilometer"

Hirschi liet iedereen achter op de Suc au May, een rotklim van 2e categorie met de top op 25 km van de streep, en soleerde overtuigend naar de zege. Hij kon het niet geloven: "Ik was er al 2 keer heel dichtbij. Juist daarom twijfelde ik vandaag ook nog de hele tijd. De vorige 2 keren zaten in mijn hoofd. Pas in de laatste kilometer begon ik erin te geloven dat ik kon winnen."

"Het is moeilijk om woorden te vinden. Ik reed volle bak. Winnen voelt superfijn. Dit is mijn eerste profzege en dan nog in de Tour. Het kan niet beter. Ik beleef een droom."

In rit 2 in Nice (2e) en in rit 9 in Laruns (3e) was hij er al dichtbij. "Laruns gaf me veel vertrouwen, anders zou ik niet solo aangevallen hebben vandaag. Ik wist dat ik sterk was. Laruns gaf me extra power voor mijn solo, net als de vele berichten die ik na die rit kreeg. Ik ben de mensen heel dankbaar."

Op zijn 22e beleeft hij zijn beste dag uit zijn profcarrière. "Mijn 1e profzege boeken in de Tour had ik nooit geloofd. Het was al een droom om in de Tour te mogen starten, laat staan winnen en 2 podia."