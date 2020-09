Facebook-Live met Toon Aerts: "Ik kan Van Aert toch niet elke keer feliciteren"

"Onder veldrijders wordt wel gesproken over Wout"

Toon Aerts kijkt elke dag naar de Ronde van Frankrijk vanuit de zetel nadat hij zelf zijn training heeft afgewerkt. Net als de rest van België is hij onder de indruk van de prestaties van Wout van Aert, maar ook niet meer helemaal verrast.

"Ik ken Wout natuurlijk al lang. Al van bij de jeudg rijden we samen en het is elke keer leuk om te zien of hij de favorietenstatus, die hij de laatste tijd voortdurend heeft, kan waarmaken. In de Tour verwachten we al dat hij meedoet voor ritzeges, terwijl hij als knecht rond rijdt. Het is heel knap dat hij dat kan waarmaken."

"Onder veldrijders sturen wel eens berichtjes en ook als we aan het trainen zijn wordt er onder ploegmaats over Wout gesproken. Het zijn geen kleine wedstrijden die hij rijdt, he. We vinden het echt wel knap."

"Ik hem heb al felicitaties gestuurd in het verleden, maar ik kan hem ook niet altijd sturen. Het wordt wat veel", lacht Aerts. "Als hij wint in een koers waar ik ook ben, zoals het BK tijdrijden, dan stuur ik hem zeker. Maar in de Tour, waar ik eignlijk niets mee te maken heb, is het beter dat ik hem met rust laat."