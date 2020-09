De Tribune: "Miljoen procent overtuigd dat Chelsea grootste uitdager wordt"

"Als Chelsea de nieuwkomers kan koppelen aan wat er al was, zit er muziek in"

"Nu komen er andere sterren en worden de plaatsjes weer erg duur bij Chelsea. Het moeilijkste wordt het om de verwachtingen van het bestuur te managen. Als het nog wat zoeken is in de eerste maanden hoop ik dat hij krediet krijgt."

Aster Nzeyimana plaatst toch nog een paar kanttekeningen. "Het is een vreemde vraag, maar is Frank Lampard wel blij met die 200 miljoen die ze hebben uitgegeven? Zijn job is radicaal veranderd. Vorig seizoen kon hij niets verkeerd doen en moest hij er een paar jonge gasten inpassen."

"Zo hebben ze met Timo Werner een grote lacune opgevuld, want je kan echt niet meer met Olivier Giroud blijven spelen en Tammy Abraham zat er - logischerwijs - een beetje door op het einde. Die moet zich herpakken. Dan hebben ze ook Ziyech erbij, Havertz erbij. En ook de transfer van Thiago Silva vind ik slim. Daar lossen ze ook een groot probleem van vorig jaar mee op. Als ze de nieuwe jongens kunnen koppelen aan wat er al was, zit er muziek in."

"Ze gaan nog geen kampioen worden en ze gaan dit jaar ook de Champions League niet winnen, maar ze kunnen wel aanknopen met de successen van weleer. Het is de trend in het internationale topvoetbal dat de ploegen die willen voetballen succesvol zijn. En ze hebben er ook weer veel geld tegenaan gegooid."

"Ik ben nooit echt een geweldige fan geweest, maar sinds de komst van Frank Lampard als coach ben ik helemaal om. De manier waarop ze nu voetballen is aantrekkelijk. Dat zag ik voor het eerst in de Supercup in Istanbul en dat is een heel seizoen zo gebleven."

"Bielsa heeft de deur eens geopend met een granaat in zijn hand"

Bij de nieuwkomers kijkt Aster Nzeyimana uit naar Fulham, maar Peter Vandenbempt heeft meer een boontje voor Leeds. "Ik vind het een mooie traditieclub die er nu na 16 jaar weer bij is. Maar ik ben vooral blij dat Marcelo Bielsa er trainer is. Dat is toch een fantastisch verhaal. Hij staat garant voor spektakel."

"Ik heb hem pas echt leren kennen als bondscoach van Chili. Hij liet die ploeg voetballen zoals hij zelf ook is: totaal geschift. Ik zal een anekdote vertellen die ik in Sport/Voetbalmagazine gelezen heb. Op een bepaald moment toen hij coach was van Newell's Old Boys in Argentinië stonden er honderden fans aan zijn deur na een nederlaag. Bielsa heeft opengedaan met een granaat in zijn hand. Hij toonde die en vroeg of hij er de pin moest uittrekken. Formidabel."

Een coach naar wie Vandenbempt dan weer helemaal niet meer uitkijkt is José Mourinho. "Ik zal niet zeggen dat hij verleden tijd is als trainer, maar ik vind hem niet interessant meer. Hij boeit me niet meer. Zelfs zijn communicatie is nu belegen. Vroeger was dat fenomenaal, maar we hebben het nu wel allemaal al eens gezien. Mourinho blijft op dezelfde nagel kloppen en die is eigenlijk al verdwenen in de plank."