Chelsea stuurt Michy Batshuayi weer naar Crystal Palace

Bij Chelsea waren de speelkansen voor Batshuayi tot een minimum herleid na de transfers van Timo Werner (Leipzig), Hakim Ziyech (Ajax) en Kai Havertz (Leverkusen). Met ook Olivier Giroud en Tammy Abraham in de kern had hij het al moeilijk.

Crystal Palace kan wel wat offensieve vuurkracht gebruiken, want de Eagles scoorden vorig seizoen amper 31 keer, alleen het gedegradeerde Norwich deed slechter.

Batshuayi werd eerder tussen februari en juni 2019 al verhuurd aan Crystal Palace. Hij scoorde er 6 keer in 13 optredens. Bij Chelsea bleef hij het voorbije seizoen steken op 6 goals in 24 duels.

Dinsdag scoorde Michy Batshuayi nog 2 keer in de Nations League tegen IJsland (5-1), komend weekend gaat de Rode Duivel weer aan de slag bij Crystal Palace. Voor de tweede keer op een rij leent Chelsea hem uit aan de stadsgenoot in Londen.

Batshuayi: "Beste beslissing voor mij"

Michy Batshuayi, die met nummer 23 zal gaan spelen bij Palace, is erg tevreden. "Ik voel me hier thuis", reageert hij.

"Ik heb een goed seizoen nodig hier en ga hard werken met mijn teammaats om dat te bereiken", gaat de aanvaller voort.

"Het is niet mijn eerste keer hier. Ik ken de spelers en de staf al. Iedereen is blij met mijn komst. Voor mij was dit de beste beslissing."