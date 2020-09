Bradley Wiggins begrijpt Ierse woede niet: "Dat ik Bennett bijna Brits noemde, was grapje"

De geografische situatie over het Kanaal ligt gevoelig, getuige ook het Brexit-proces: Groot-Brittannië bestaat uit Engeland, Schotland en Wales. Samen met Noord-Ierland en de kleinere Britse Eilanden vormen die het Verenigd Koninkrijk. Ierland staat op zich en is daar trots op.

Getuige de vele felle reacties op de tv-uitspraak van Wiggins na rit 10. De 40-jarige Engelsman verdeelde het land in tweeën, "Bennett-gate" was geboren. Dé vraag in Ierland was: was het schertsend bedoeld of weer een poging om een Iers sportsucces als een Brits te claimen?

De woede bij sommigen bereikte ongekende hoogten, de "schaamteloze" Wiggins kreeg de wind van voren. De ietwat excentrieke Tour-winnaar van 2012 begreep er niks van, was not amused en maakte dat heel duidelijk in een Instagram Story. "Natuurlijk was het een grap, Jesus Christ, doe een beetje normaal. Natuurlijk is Bennett Iers. Hij is er trots op en ik ook. Hij is niet Brits."

"Ik vind het niet te geloven. Sorry als je je beledigd voelde. Maar is dat hoe de journalistiek werkt vandaag de dag. Maak je daar een headline van? Waar zijn we mee bezig?"

Wiggins kon een steek onder water evenwel niet laten: "Bennett is 100 procent Iers. Of toch niet, hij is in België geboren, net zoals ik. Laten we hem dus als Belg claimen", grapte Wiggins. "Word eens volwassen. Ik kan niet geloven dat dit me nu al de hele dag achtervolgt, heeft niemand iets beters te doen."