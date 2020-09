Benoot: "Nog een paar procentjes en ik kan zelf meedoen voor een ritzege"

Op de voorlaatste beklimming van de dag, de Côte de la Croix du Pey, trok Benoot stevig door. Een superdag of beukwerk voor een van zijn twee ploegmaats? Het antwoord volgde even later, toen hij zich aan de kant zette. Maar het werk leverde wel een ritzege op.

"Het eerste doel vandaag was in de ontsnapping te zitten, maar we zagen dat CCC en Bora-Hansgrohe het peloton controleerden. Daarom hebben we gefocust op de finale", zei Benoot achteraf.

"Ik voelde me veel beter dan in de eerste week, maar hoe meer het omhoog liep, hoe meer verkramping ik voelde en dus zijn we vol gegaan voor de kansen van Hirschi. Ik begon beneden aan de klim en heb het zo lang mogelijk volgehouden."

"Toen ik liet lopen, ging Hirschi bijna meteen in de aanval en hij hield het vol tot de finish. Ik denk dat we vandaag dus heel mooi teamwerk hebben geleverd. Ook het afstopwerk daarna door Roche en Kragh Andersen achter Hirschi."

"En ook persoonlijk heb ik een stap vooruit gezet. Ik heb nog een paar procentjes nodig en dan kan ik zelf meedoen voor een ritzege, denk ik."