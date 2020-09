"Gantoise en Léopold zijn favorieten voor hockeytitel"

Nieuwe formule

De beslissing om het nieuwe (corona)seizoen met 14 ploegen te beginnen heeft voor een nieuwe competitieformule gezorgd, met een 1e ronde van 13 heenwedstrijden tot 22 november. De terugwedstrijden worden na de winter in 2 fases afgewerkt, met de top 8 die voor de titel speelt in 2 groepen van 4 ploegen. De laatste 6 moeten na de 1e ronde strijden om de degradatie te vermijden, waarbij er 3 ploegen zullen zakken.

"Het is een oud format dat vanonder het stof is gehaald", weet Manu Leroy. "Ze moeten noodgedwongen naar zo'n formule teruggrijpen. In de hoogste afdeling was er geen kampioen, in de afdeling eronder wel. Daarom deze kunstgreep met 14 in plaats van 12 ploegen."

De halve finales van de play-offs worden tussen de 2 eerste teams van hun poule gespeeld na de 2e ronde, de finale wordt in 2 manches afgewerkt op 8 en 9 mei 2021.