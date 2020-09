"Azarenka speelde de perfecte wedstrijd, Mertens kwam niet onder de druk uit"

De verwachtingen waren hooggespannen voor de kwartfinale van Elise Mertens tegen Victoria Azarenka. "We hadden een spannende wedstrijd verwacht, Elise was zo goed aan het tennissen in de vorige wedstrijd tegen Sofia Kenin."

"Dan denk je dat ze dat opnieuw kan, maar het is een dag geworden waarop niets lukte en waarin de tegenstander gewoon veel te sterk was", is de duidelijke conclusie van Sabine Appelmans. "Azarenka speelde de perfecte wedstrijd. Ze had een game-plan en heeft dat tot in de perfectie uitgevoerd."

Vooral de opslag van Mertens was niet op de afspraak. "Van in het begin was ze niet helemaal mee, Elise serveerde ook niet goed. Daar kwam die druk van Azarenka bij, dan wou ze nog beter opslaan en begon ze dubbele fouten te maken. En daardoor kwam ze nooit in de wedstrijd."