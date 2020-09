Wout van Aert: "Sagan declasseren? Ik vind van wel"

De spurt van Wout van Aert was in 2 fases in te delen: te vroeg op kop en de flinke kwak van Sagan, die de Slovaak de diskwalificatie kostte. Terecht volgens Van Aert.

Die doet zijn verhaal: "Ik zat iets te ver, maar er was nog wat ruimte op rechts. Mijn enige kans was vroeg aangaan, anders zat ik zeker ingesloten. Maar het was van iets te ver om van een perfecte sprint te spreken."

"Nochtans was ik er nog steeds dichtbij, maar toen Sagan mij gewoon opzijbeukte, schrok ik daar zo van, was ik mijn momentum kwijt en werd het helemaal niks."

Van Aert reageerde zich met een 4-letterwoord af op Sagan, die hem van antwoord diende. "Ik schrok heel hard. Het is al gevaarlijk genoeg en als je dan in volle inspanning ineens niet weet wat er gebeurt, is het vrij normaal dat je even kwaad wordt en je het even niet onder controle hebt. Ik vond het vooral heel raar dat ik de volle laag terugkreeg."

"Of Sagan gedeclasseerd moet worden? Ik vind van wel. Ik zag de beelden: ik sprint mooi op 1 lijn aan de koord. Dat is mijn recht, ik begin de sprint daar. Op die manier ruimte voor jezelf creëren heeft volgens mij niets met sprinten te maken. Als ze dit toelaten, volgen ze het reglement niet."

Los van de move van Sagan beseft Van Aert dat hij had kunnen winnen, als hij wat later begonnen was: "Ik denk het wel. Ik had een goeie sprint in de benen. Maar de positionering lukte niet altijd perfect. Vandaag zat ik te ver. Een sprint van 300 meter bergop met de wind in het nadeel is te veel van het goeie." (bekijk video onder foto)