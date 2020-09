WK-leider Jeffrey Herlings valt zwaar: KTM is bezorgd om nekletsel

De 25-jarige Herlings, de wereldkampioen MXGP van 2018, is vanochtend tijdens de vrije training zwaar gevallen. Hij ging in de vierde ronde van de training hard onderuit en maakte een rare val. Hij landde op zijn hoofd en bleef ook een tijdje roerloos liggen. Hij werd naar een ziekenhuis in Bologna gebracht. Er kwam al snel het geruststellende nieuws dat de Nederlander "alle ledematen kon bewegen" en hij heeft ondertussen het Italiaanse ziekenhuis ook al verlaten.

"Het was echt een flinke klap op zijn hoofd", vertelt KTM-teammanager Dirk Gruebel. "Jeffrey kreeg gelukkig vrij snel weer gevoel in zijn armen en benen, maar we vonden het belangrijk om hem volledig te laten onderzoeken. We hebben de resultaten van de scans nog niet, maar hij is wel ontslagen uit het ziekenhuis."

Morgen reist hij naar ons land en daar zal hij verder onderzocht worden. "We praten over een behoorlijke klap die zijn nek, rugwervels en ook zijn schouder hebben moeten verwerken. Ik hoop dat het niet al te ernstig is, dus laten we de onderzoeken afwachten. Ik kan geen exacte datum noemen, maar ik verwacht wel dat hij enkele weken nodig heeft om te herstellen."

Herlings blijft ondanks zijn val leider in de WK-tussenstand. De winst was voor de Spanjaard Jorge Prado.