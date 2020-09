Verbrugghe: "Van Aert zal topdag nodig hebben, wil hij overleven op het WK"

"Nederlands bondscoach heeft zelfde twijfels over Van der Poel"

Het wereldkampioenschap wielrennen wordt door de coronatoestand niet - zoals gepland - in Zwitserland gereden, wel in Italië, meer bepaald in Imola. Belgisch bondscoach Rik Verbrugghe ging op verkenning.

"Een eerste indruk? Dat het een heel zwaar parcours is", vertelt Verbrugghe bij Sporza. "Er zijn 3 beklimmingen, waarvan 2 toch zwaar en steil. Het is heel interessant dat ik hier ben geweest, want nu kan je zaken beter inschatten. Nu weet je dat Wout van Aert en Greg Van Avermaet wel kans maken, maar ze hebben wel een echte topdag nodig om te overleven."

"Ik heb ook al eens gesproken met de bondscoach van Nederland over Mathieu van der Poel en hij heeft dezelfde twijfels over hem op zo'n parcours. Op 1 ronde is er 550m hoogteverschil. Dat maakt dat we dicht bij de 5000m hoogteverschil zitten. Dat is al een zware bergrit in de Tour."

Kunnen we het vergelijken met een Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik? Of is het nog wat lastiger? "Het gaat die richting wat uit, de Ardense klassiekers. Er zijn toch wel percentages tot 15 à 16%, toch wel heel steil. Daarvoor moet je toch geschikt zijn als klimmer."