Topwedstrijd en een record, maar toch is Allemand uitgeschakeld voor play-offs

Allemand haalt persoonlijk record

Door de nederlaag is Indiana Fever definitief uitgeschakeld in de race voor de play-offs. Het telt als elfde in de tussenstand 5 zeges en 15 nederlagen. Enkel de top-8 stoot door naar de play-offs, die starten op 15 september.

De 24-jarige Luikse spelverdeelster kent een uitzonderlijk debuutseizoen in de WNBA. Gemiddeld kwam Allemand tot 8,7 punten, 4,5 rebounds en 5,7 assists in gemiddeld 33,2 speelminuten. Geen enkele 'rookie' in de geschiedenis van de WNBA kwam ooit tot deze stats. Allemand wordt dan ook genoemd als één van de grote kanshebbers voor de trofee van Rookie van het Jaar.

Titelhouder Washington Mystics, met Emma Meesseman in de rangen, mag nog hopen op een stekje in de play-offs. De Mystics wonnen dinsdagnacht met 89-86 van Minnesota Lynx. Meesseman leverde achttien punten af. De Mystics zijn negende met zes zeges en dertien nederlagen.

De WNBA-competitie wordt deze zomer afgewerkt op de IMG Academy in Bradenton (Florida). De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen. In de verkorte reguliere competitie dienen 22 wedstrijden te worden afgewerkt, vorig jaar waren dat er nog 34.