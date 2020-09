Sergio Perez verlaat Racing Point (gedwongen?), wordt Vettel zijn opvolger?

"Alles in het leven heeft een begin en een einde. Na 7 jaar samenzijn, zal mijn tijd bij het team na dit seizoen afgelopen zijn", laat Perez weten met een Twitterboodschap.

"Het is wat pijnlijk omdat ik het team heb geholpen in zeer moeilijke tijden en de jobs van enkele teamgenoten heb gered", voegt Perez er nog aan toe, wat suggereert dat het geen vrijwillige beslissing was.

Perez begon zijn F1-carrière in 2011 bij Sauber. Twee jaar later stapte hij over naar McLaren om in 2014 voor Force India (de voorloper van Racing Point) te gaan rijden. Hij haalde al een rist podiumplaatsen, maar nog geen zege en werd in 2016 en 2017 zevende in de WK-eindstand. Dit seizoen is hij voorlopig elfde.

Perez zegt "geen plan B" te hebben. "Ik wil blijven racen, maar dat hangt ervan af of ik een project vind dat mij motiveert om elke ronde 100 procent te blijven geven."

Bij Aston Martin - de opvolger van Racing Point - is het afwachten wie het tweede zitje krijgt naast Lance Stroll, de zoon van eigenaar Lawrence Stroll. Mogelijk komt dan Sebastian Vettel (die Ferrari verlaat) in beeld.