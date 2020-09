Pro League verwelkomt fans in stadions: "Met passie, zonder racisme"

Toen de voetbalcompetitie in ons land vorige maand op gang kwam, mochten onze eersteklassers geen toeschouwers in hun stadion verwelkomen.

Maar door de versoepeling van de coronamaatregelen is dat nu anders. Enkele clubs hebben al te horen gekregen dat ze volgend weekend na de interlandbreak opnieuw mensen mogen toelaten.

Bij de meeste clubs gaat het om een paar duizend supporters, bij Standard gaat het zelfs om 10.000 fans.

"Het voetbal was de voorbije maanden niet hetzelfde. We hebben de passie en de beleving van onze wedstrijden gemist", zegt de Pro League.

"Wat we niet gemist hebben, is negatief gedrag dat onze sport schaadt, zoals het racisme dat soms in de tribunes te horen was. We zijn bijzonder blij dat we vanaf komend weekend de fans en de bijhorende passie opnieuw mogen verwelkomen."

"Maar we hopen allemaal samen dat het racisme géén terugkeer meer maakt. Daarom brengen we in een spotje een hoopvolle, maar niet mis te verstane boodschap: "Bring passion back. Keep racism out"."