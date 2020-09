Over and out voor groen? Jury declasseert Peter Sagan na duw aan Wout van Aert

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) heeft zijn 2e plaats in de 11e etappe van de Tour de France moeten afstaan. Sagan beukte te nadrukkelijk in op Wout van Aert (Jumbo-Visma) in de massasprint en werd gestraft door de jury. Sagan verliest naast zijn ereplaats ook cruciale punten in de strijd om de groene trui.