Manager: "Jakobsen heeft tijd nodig, Groenewegen wordt nog steeds bedreigd"

Martijn Berkhout wordt in het NOS-wielerprogramma aangekondigd als de manager van "de 2 beste sprinters ter wereld". Maar hun seizoen stopte begin augustus abrupt, toen Groenewegen Jakobsen in de hekken reed bij een gevaarlijke sprintaankomst in Polen. Jakobsen, renner van Deceuninck-Quick Step, werd een tijd in kunstmatig coma gehouden. Hij vreesde zelf even voor zijn leven. Jumbo-Visma zette Groenewegen voorlopig op non-actief.

Hoe gaat het nu met zijn 2 sprinters? Berkhout: "Fabio zit in een herstelfase: op dit moment zitten we op het punt dat we moeten afwachten of het lichaam kan herstellen, zodat hij weer topsporter kan worden. En topsprinter. Dat heeft tijd nodig. We kunnen alleen maar afwachten. De tijd moet het leren of hij kan terugkeren. Daar hopen we allemaal op."