Jeffrey Herlings valt zwaar tijdens vrije training en past voor WK-race

De 25-jarige Herlings, de wereldkampioen MXGP van 2018, is vanochtend tijdens de vrije training zwaar gevallen en liep daarbij een nekblessure op.

Er is nog niet veel bekend over de ernst van het letsel, "maar Herlings kan alle ledematen bewegen", wordt door verschillende Nederlandse media geschreven.

Herlings won zondag nog beide reeksen in de Grote Prijs van Italië, ook op het circuit van Faenza. Hij is leider in de WK-tussenstand met 263 punten, 60 punten meer dan eerste achtervolger en zevenvoudig wereldkampioen Antonio Cairoli.

De komende weken, tot en met begin oktober, worden nog 5 Grote Prijzen in Italië gereden. Eerst zijn er nog twee races in Faenza en daarna drie in Mantova.