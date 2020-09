Inter Milaan roept Champions League-winnaar Perisic terug uit München

Ivan Perisic kende een bijzonder vruchtbaar seizoen bij Bayern München. Hij haalde de treble binnen: titel, beker en Champions League. De 31-jarige Kroaat was zelf goed voor 8 goals en 10 assists in 35 wedstrijden. In de Champions League-finale tegen PSG viel de winger halfweg de tweede helft in voor Kingsley Coman. Die had kort daarvoor het enige doelpunt van de wedstrijd gemaakt.

"Ik wil Ivan danken voor zijn bijdrage aan het winnen van de treble", zei Bayern-coach Hansi Flick. "We werkten heel graag samen met hem. Zijn kwaliteiten sprongen in het oog, vooral tijdens het finaletoernooi van de Champions League in Lissabon."

Perisic heeft bij Inter, de club van Romelu Lukaku, nog een contract tot 2022.