Geraint Thomas over niet-selectie Tour: "Wou enkel kopman zijn, niet in dienst rijden"

Thomas rijdt momenteel de Tirreno in Italië, waar hij een gesprek had met de Italiaanse sportkrant. "Het kan hard overkomen, maar ik wilde niet naar de Tour gaan om enkel in dienst van het team te rijden", verklaarde de 34-jarige Brit.

"Ik heb het gevoel dat ik op een leeftijd ben gekomen, waarbij ik maximaal moet profiteren van alle opportuniteiten. Zo beschouwd is de Giro een betere kans voor mij. Ik denk dat ik nog het niveau heb om kopman te zijn. Een andere rol in Frankrijk interesseerde me niet."

Team Ineos zette voor deze Tour alles op de titelverdediging van Bernal. "Dat ik niet 100 procent was (voor de Tour, red), was een ontgoocheling. Maar het parcours van de Giro ligt me."

Thomas eindigde vorige maand pas 37e in de Dauphiné, maar verzekert dat hij zich vandaag "een beetje beter" voelt: "Mijn gevoel op training is goed."

In de Tirreno rijdt Thomas rond als kopman, met Chris Froome als luxehelper. De viervoudige Tour-winnaar was na zijn zware val vorig jaar nog niet op niveau. Wat zijn de Tirreno-ambities van Thomas? "Het is te vroeg om daar iets over te zeggen. De eerste 2 ritten dienden om het ritme te vinden. Die van vandaag wordt interessanter."