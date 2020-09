Eddy Planckaert: "Declassering is terecht, Sagan permitteert zich te veel"

"Gelukkig is Van Aert ook een goede chauffeur"

Uiteraard was de declassering van Peter Sagan ook aan tafel bij Vive le Vélo hét gespreksonderwerp. Voor Eddy Planckaert zat een incident met de Slovaak er al een tijdje aan te komen. “Het loopt niet alleen vandaag fout bij Sagan, het is al een paar dagen aan de gang."

"Sagan is een toprenner die niet meer zo makkelijk wint. Hij is de enige in het peloton met zulke stuurmanskunsten en hij wurmt zich overal tussen. Maar vandaag kroop hij er niet alleen tussen, hij gaf ook een boksstoot."

“Gelukkig is Van Aert ook een goede chauffeur. Wat als hij niet zo stuurvaardig was en ze tegen de grond gingen? Er kwamen ook nog eens een pak renners achter tegen 60 à 70 kilometer per uur."

"Ik vind de beslissing om Sagan te declasseren terecht. Hij permitteert zich te veel. Niet alleen vandaag, maar ook in de vorige ritten.”