De troeven voor rit 11: toch maar een risico nemen en de kaart van Viviani trekken?

Sam Bennett heeft zijn rekening in de Tour gisteren eindelijk geopend. De Ier was in de vorige sprinterskansen misschien iets te vaak verlamd door de stress, maar lijkt nu volledig bevrijd. Met het groen om zijn schouders is een bisnummer zeker niet uitgesloten.

Caleb Ewan had gisteren het wiel van zijn Ierse maatje te pakken, maar kon hem niet meer van zijn troon stoten. De Australiër kon dinsdag door mechanische pech niet rekenen op loods Jasper De Buyst. Bezorgt zo'n extra werkpaard in de finale Ewan vandaag wel een tweede ritzege?

Wie in het hoofd kan kijken van Peter Sagan, mag ons altijd even bijpraten. De Slovaak sprintte gisteren naar de 3e plaats, zijn beste resultaat in deze Tour. De echte versnelling lijkt verdwenen, maar als alle puzzelstukjes in elkaar vallen, dan mag je Sagan nooit afschrijven.

Het beste treintje in deze Tour is zonder twijfel eigendom van Sunweb, waar Cees Bol de spits is. De Nederlander werd gisteren een kans door de neus geboord door een ontsporing in de slotkilometer, maar zal tuk zijn op revanche. 3e en 2e werd hij al, nu eens 1e?

Wie, tot slot, zijn stoute schoenen al eens durft aan te trekken, kan Elia Viviani uitspelen. De Italiaan fietst als een grijze muis in deze Tour rond, maar stak gisteren plots zijn neus aan het venster met een 4e plaats. Geeft hij ook vandaag een teken van leven?