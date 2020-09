Belgische wielerbond knipt officieel lintje door van nieuw gebouw in Tubeke

In april vorig jaar werd gestart met de bouw van het nieuwe bondsgebouw en enkele maanden later was het al klaar. Eind november kon de wielerbond verhuizen vanuit Vorst, waar tot dan de hoofdzetel gevestigd was. Het vorige gebouw voldeed al lang niet meer aan de eisen en was ook te klein om al het materiaal te stockeren.

"Ons nieuwe gebouw is volledig aangepast aan de noden van een nationale federatie", vertelde bondsvoorzitter Tom Van Damme. "Van hieruit kunnen wij onze organisatie perfect coördineren, als kloppend hart van alle wielerdisciplines. Het zorgt voor een nieuw elan bij de ontwikkeling van Belgian Cycling."

In Tubeke is reeds het nationaal voetbalcentrum gevestigd en binnenkort krijgt de wielerbond ook nieuwe buren. Voor de Belgische voetbalbond RBFA wordt er een nieuwe bondszetel gebouwd op het terrein, in de loop van volgend jaar zou die klaar moeten zijn. "En vanaf dan zitten de twee belangrijkste sportbonden van het land op hetzelfde terrein, dat een soort Silicon Valley van de Belgische sportwereld zal worden."