Zwitser Schelling krijgt schorsing van 4 maanden (maar ze is al bijna voorbij)

Het verboden product terbutaline werd gevonden in een test die Patrick Schelling in februari aflegde in de Ronde van Rwanda.

De schorsing begon op 18 mei en eindigt op 17 september. Daarnaast liet de UCI weten dat de resultaten van Schelling in de Ronde van Rwanda 2020 ongeldig zijn.

Israel Start-Up Nation liet dinsdag weten dat het geen kennis had van het gebruik van het "medicijn voor astma" door Schelling.

"Ik leid al sinds mijn kindertijd aan astma", klonk het bij Schelling in het statement. "Het was een onbewuste fout een niet toegestane spray te gebruiken. Ik heb spijt van mijn fout en neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn foute inschatting."