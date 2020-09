Wat na de Duivels? "Zeer goeie beloftegeneratie, er komt nog veel moois aan"

Jacky Mathijssen nam tijdens de coronabreak het roer over bij de Belgische beloften, na het vertrek van Johan Walem. De jonge Duivels schonken Mathijssen dinsdag een fantastisch debuut, met een 4-1-overwinning tegen de sterke Duitsers.

"Die 2-3 in Duitsland van een paar maanden geleden heeft ons in de running gehouden", weet Mathijssen. "Er was veel vertrouwen, al wisten we ook dat de omstandigheden wat mee moesten zitten. In deze jeugdcategorie is Duitsland een topteam."

"Maar de omstandigheden zaten mee en we hebben in de omschakeling ook maximaal geprofiteerd van onze snelheid voorin. Bovendien maakte Duitsland met die rode kaart een fatale fout. We profiteerden daarvan door ook nog een doelpunt te maken en vanaf dan hadden we de controle."