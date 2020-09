Tourbaas Christian Prudhomme test positief op corona en gaat in isolatie

De hele wielerwereld was vandaag in de ban van de uitgevoerde coronatests op de rustdag. De witte rook bleef lang uit, omdat er een paar mensen opnieuw moesten getest worden, maar uiteindelijk mogen alle 166 renners vandaag starten.

Maar dat betekent niet dat de hele Tourkaravaan coronavrij is, integendeel. Tour-directeur Christian Prudhomme (59) is wel besmet met het coronavirus en legde een positieve test af. Hij moet minstens een week in isolatie.

"Ik wist dat ik in contact zou komen met veel mensen rond de Tour en daarom heb ik mij ook buiten de koersbubbel gezet. Ik ben niet in aanraking gekomen met renners", zegt Prudhomme. Prudhomme wordt tot en met rit 16 vervangen door François Lemarchand.

Prudhomme deed afgelopen weekend nog wenkbrauwen fronsen met enkele vreemde uitspraken. Zo feliciteerde hij het publiek langs de kant van de weg omdat die allemaal hun mondmasker op hadden. De beelden op de top van de Col de Peyresourde zaterdag spraken dat toch tegen.